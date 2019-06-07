Минпромторг: Nike, Adidas и Uniqlo хотят производить свои товары в России

Международные компании Nike, Adidas и Uniqlo хотят локализовать производство в России, сообщил в интервью РИА Новости замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Отвечая на вопрос о новых зарубежных компаниях, планирующих локализацию впуска в России, Евтухов сказал: "Насколько мне известно, такие спортивные бренды, как Nike и Adidas хотят организовать, а также японский бренд Uniqlo".

Как пояснил замминистра, сегодня соотношение цены и качества текстильной продукции в России оптимально. Кроме того, по его мнению, многим глобальным компаниям выгодно располагать производство на территории РФ с логистической точки зрения.

С 2017 года в России производит свою продукцию Inditex, напомнил Евтухов. На 14 российских фабриках, специализирующихся на выпуске домашнего текстиля, швейной мужской, детской и женской одежды, а также на производстве трикотажных и чулочно-носочных изделий, шьется продукция для брендов Zara, Zara Home, Massimo Dutti S. A. и Oysho.

"При этом данные товары с пометкой Made in Russia реализуются исключительно на внешнем рынке, увеличивая несырьевой экспорт продукции российского производства" — сказал замглавы Минпромторга.

Евтухов также добавил, что в России неплохо развито обувное производство.

"Мы много производим обуви. У нас есть прекрасные компании, которые имеют сети своих фирменных магазинов. Мы всем рады. Обувщики тоже, я думаю, будут приходить и локализовывать производство в Российской Федерации. Это становится выгодным, это очевидно", — сказал замминистра.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.