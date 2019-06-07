Россия и Германия договорились о работе по повышению эффективности компаний

Россия и Германия в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума подписали декларацию о намерениях сотрудничества в сфере повышения эффективности компаний обеих стран, передает корреспондент РИА Новости.

В соответствии с документом, стороны намерены расширять двустороннее сотрудничество в области экономической политики для повышения производительности труда, развития малого и среднего предпринимательства, энергоэффективности, цифровизации.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года — под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.