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Россия и Германия договорились о работе по повышению эффективности компаний 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия и Германия в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума подписали декларацию о намерениях сотрудничества в сфере повышения эффективности компаний обеих стран, передает корреспондент РИА Новости.
Декларация о намерениях министерства экономического развития РФ и федерального министерства экономики и энергетики ФРГ по двусторонней инициативе "Партнерство для эффективности" подписали главы соответствующих ведомств — Максим Орешкин и Петер Альтмайер.
В соответствии с документом, стороны намерены расширять двустороннее сотрудничество в области экономической политики для повышения производительности труда, развития малого и среднего предпринимательства, энергоэффективности, цифровизации.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года — под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Компании , Максим Орешкин , Минэкономразвития , РИА Новости
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