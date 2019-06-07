Проект газопровода "Северный поток — 2" полностью отвечает национальным интересам всех участников этого проекта, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.
"Проект призван повысить энергобезопасность Европы, создать новые рабочие места. Он полностью отвечает национальным интересам всех участников — и европейцев, и России. Если бы не отвечал, мы бы не увидели там европейских партнеров, ну кто туда насильно притащит. Пришли, потому что заинтересованы в реализации этого проекта", — сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.