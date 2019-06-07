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В «Нафтогазе» назвали предложение «Газпрома» по скидке на газ причудливым 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Топ-менеджер "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал "причудливым" предложение "Газпрома" по прямым поставкам газа на 25% дешевле реверсного.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер по итогам встречи с украинскими политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко заявил, что "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках газа на Украину, причём для конечного потребителя газ может быть дешевле на 25%.
"Сначала они завышают цену на 100 процентов от справедливой рыночной цены, а потом дают скидку в 24%. Это на кого рассчитано?… Не нужны ваши причудливые скидки, просто выполняйте контракт и решения международных судов", — написал Витренко на своей странице в Facebook.
По его словам, "Нафтогаз "сейчас покупает дешевле в Европе, чем "Газпром" предлагает "со скидкой".
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
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Комментарии1
Компании , Рынки , Юрий Витренко , Алексей Миллер , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Нафтогаз , Газпром
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