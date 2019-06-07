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Путин считает «не укради» главным правилом бизнеса 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бизнесмены должны помнить библейскую заповедь — "не укради", отметил президент РФ Владимир Путин. Таким образом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он прокомментировал мнение модератора дискуссии Софико Шеварднадзе о зыбкости правил, которые могут пугать иностранных инвесторов.
"Возьмите Библию, почитайте: "Не укради, не пожелай жены ближнего своего…". Там все написано", — сказал российский лидер.
"Посмотрите на то, что происходит в других странах: бизнесменам в США дают по 100, по 150 лет тюрьмы, и ничего", — продолжил президент РФ.
"Не воруй, веди себя прилично, и дело с концом", — заключил он.
Комментируя в данном контексте дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, Путин подчеркнул, что либо вменяемое ему хищение должно быть доказано, либо с бизнесмена должны быть сняты все обвинения. Согласно общепризнанным мировым правилам, пока нет обвинительного приговора суда, Калви считается невиновным, подчеркнул президент РФ.
ТАСС: последние новости
Путин считает актуальной проблему избыточное вторжение правоохранителей в дела компаний ГСС и "Иркут" в рамках выделения ОАК гражданского дивизиона оценены в более 100 млрд руб. Зубков назвал Миллера единственным топ-менеджером, который может справиться с "Газпромом"
Комментарии
Компании , Майкл Калви , Софико Шеварднадзе , Владимир Путин
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