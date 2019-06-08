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Калви не вернут деньги за ПМЭФ 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Основатель и старший партнёр инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви мог принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) бесплатно в режиме онлайн, заявила советник президента РФ Антон Кобяков. Он уточнил, что не знает, на что надеялся инвестор, когда оплачивал своё участие в мероприятиях.
Кобяков отметил, что возможность участия Калви в ПМЭФ была предусмотрена. Из этого следует, что бизнесмен не получит заплаченные деньги назад, передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что имя Калви отсутствовало в списке участников встречи президента Владимира Путина с инвесторами и экономистами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие прошло 6 июня.
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