Без компромиссов: «Северный поток» потопит Украину

Европейцы оценили перспективы запуска «Северного потока -2»

Правительство Дании пока не разрешило прокладку газопровода "Северный поток-2" в своих территориальных водах. Однако «Газпром» и его европейские партнеры уверены в том, что это не станет препятствием для скорого завершения строительства, пишет сегодня «Газета.Ru».

По данным издания, в 2017 году власти Дании, по территории которой должна пройти труба, приняли решение, что за подобные проекты должны отвечать в МИД страны. Компания-оператор проекта Nord Stream 2 предлагала несколько альтернативных вариантов прокладки труб. В ответ Датское энергетическое агентство представило свой вариант, который предполагает строительство газопровода в исключительной экономической зоне страны, при этом проекту придется пройти экологическую экспертизу, которая может занять до шести месяцев.

Участники проекта «Северный поток — 2» уверены, что строительство газопровода завершится в этом году, заявил член правления Wintershall Dea Тило Виланд.

«Проектное общество исходит из того, что трубопровод будет запущен в конце 2019 года. Могу сказать, что на 50% газопровод уже сейчас построен, и финансирование также проходит по плану. Есть три опции, которые сейчас обсуждаются с датским правительством. И маршрут проекта „Северный поток — 2“ пройдет со всеми необходимыми предписаниями и законами. Мы исходим их того, что все необходимые разрешения будут получены», — цитирует сегодня Тило Вилланд газета.

Европейские партнеры «Газпрома» сильно рискуют в случае проблем с завершением проекта, указали опрошенные изданием эксперты. При этом, по их мнению, газопровод без сомнений будет построен.

«На проект потрачено много денег, если проект остановить, то инвестиции в миллиарды евро просто пропадут. Здесь риски больше для европейских партнеров и участников проекта, так как «Газпром», в случае их отказа от участия, получит неустойку в миллиарды евро», — отметил директор офиса продаж «БКС Брокер Вячеслав Абрамов.

Все упоминаемые сейчас сложности не являются катастрофичным для «Северного потока — 2», и рано или поздно газопровод будет построен, уверен эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев

«Северный поток — 2» — проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. В 2017 году компания Nord Stream 2 AG подписала с ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell , Uniper и Wintershall DEA соглашения о финансировании проекта в объеме 50% от его общей стоимости, отмечается на сайте «Газпрома».

Политика нынешнего правительства Дании, пока не разрешившего прокладку газопровода Северный поток-2 в своих территориальных водах, может помешать запуску проекта в намеченный срок, заявил 7 июня экс-канцлер Германии, председатель совета директоров оператора строительства газопровода Nord Stream 2 Герхард Шредер

"Северный поток-2 — это тот проект, который может быть введен в эксплуатацию уже в конце года. Но есть проблема — это, очевидно, политика Дании. Это связано с политическим давлением США", — процитировало Шредера Reuters.

Строительство участка «Северный поток 2» в Дании займет максимум пять недель, сообщил в свою очередь председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер

"Реально самой работы в датском секторе — это максимум пять недель работы. При скорости укладки 5,4 километра в сутки. Но надо понимать, что есть ещё пусконаладочные работы" — процитировал 7 июня Миллера «Интерфакс».

При этом ранее глава «Газпрома» также отмечал, что строительство газопровода по дну Балтийского моря, если и будет задержано, то «незначительно».