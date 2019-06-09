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Банки отвязали от МРОТ 

Российская Газета + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Размер требований кредиторов, при неудовлетворении которых Центробанк обязан отозвать у кредитной организации лицензию, теперь устанавливается без привязки к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).
Такие поправки в федеральные законы "О банках и банковской деятельности" и "О несостоятельности (банкротстве)" вступают в силу в воскресенье, 9 июня.
Величина требований кредиторов отвязывается от МРОТ, вместо этого в законе теперь идет речь о сумме "не менее 100 тысяч рублей". Такая же поправка внесена и в норму, по которой заявление о признании банка банкротом может быть принято арбитражным судом, а производство по делу о банкротстве может быть возбуждено.
Поправки не ужесточают требования к банкам и не меняют порог, позволяющий возбудить дело о банкротстве на основании заявления кредиторов, говорит гендиректор юридической компании "Сотби" Станислав Зиновьев. Так, в законе говорится о замене формулировки "тысячекратного размера минимального размера оплаты труда" на "ста тысяч рублей", в связи с чем фактическая сумма не изменилась, так как тысяча МРОТ и составляет сто тысяч рублей (с 2001 года сумма МРОТ равна ста рублям для исчисления платежей по гражданско-правовым обязательствам), напоминает юрист.
Вопрос о МРОТ, равном 100 рублям, имеет длинную историю, отмечает адвокат, партнер КА5 Вячеслав Голенев. По существу, это наследие 1990-х годов, когда устанавливался базис для расчетов в той или иной сфере, а затем к нему применялся некий повышающий коэффициент, добавляет он.
Проблематика знакома всем практикующим юристам — по тем делам, где применяются законы со ссылкой на МРОТ, приходилось постоянно делать расчеты и перерасчеты из базовой суммы МРОТ в 100 рублей и обратно, рассказывает Голенев. Поправки в закон устраняют эту сложность в арбитражном процессе о банкротстве банков, что упростит подачу заявления к банкам-банкротам об их банкротстве в арбитражный суд (сейчас это в подавляющем большинстве случаев делает Банк России), говорит юрист.
Системный отказ от равнения на МРОТ начался примерно с 2007 года, считает руководитель направления "банкротство и несостоятельность" фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Олег Пермяков. Изменения в закон о банкротстве являются частью уже довольно давно идущей кампании законодателей в приведении к единообразию всех сумм, определяемых по МРОТ для исключения двойного и тройного толкования (НК, УК, КоАП от этого показателя уже избавлены), говорит он.
Отвязка от МРОТ связана с тем, что это понятие используется двойственно. С одной стороны, от показателя зависит зарплата бюджетников, и индексация производится с учетом размера МРОТ как базовой величины, с другой — именно к МРОТ были привязаны и штрафы и размеры платежей, что взывало много сложностей в правоприменении в том числе бытовых вопросов, также требовалось почти ежегодно приятие закона, устанавливающего МРОТ на следующий год, говорит Пермяков.
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Комментарии
Компании , Рустам Курмаев , Олег Пермяков , Центральный банк России
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