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На ПМЭФ-2019 рассказали о новых методах борьбы с онкологией 

АиФ Санкт-Петербург 4 часа назад
Фото: ТАСС
В завершающий день Петербургского Международного экономического форума-2019 событий происходило не меньше, чем в начале. Аудитории были заполнены, везде аншлаги. Так свои работы представили финалисты конкурса инноваций «Здоровое общество».
Руководитель одной из компаний Левон Григорян, рассказал, например, о профессиональной системе виртуальной реальности «Горизонт». Возможности ее широки, по сути это искусственный интеллект. Платформа может применяться в неврологии, педиатрии, офтальмологии, реабилитации, психиатрии, целом ряде других направлений. Пользоваться устройством тоже удобно. Специальный шлем и комплект программ вполне способны заменить дорогостоящие и громоздкие приборы, что сэкономит финансы и место.
Молекулярный биолог Екатерина Рожавская сегодня трудится над «генетической диагностикой в онкологии». Суть метода — лечить каждого конкретного пациента с учетом особенностей именно его опухоли. Для этого ученые разработали линейку «сомо-тестов». Они позволяют выполнить широкое исследование и узнать, какие «поломки» в организме привели к развитию болезни. Один тест даёт возможность посмотреть сразу до тысячи мутаций. Это поможет выбрать наиболее эффективные варианты лечения, минимизировать осложнения.
Технология, которую представил Анжей Жимбиев, тоже поддержит больных — защитит от инсульта. Сегодня это заболевание в нашей стране и мире даёт больше всего смертей. В опасной зоне — миллионы человек. Новая экспресс— диагностика (кстати, исследования начались ещё в 90-х в знаменитом петербургском Институте мозга), позволит уменьшить риски. Определенные био-химические маркёры покажут: у вас есть проблемы и нужно немедленно идти к врачу. Причем финансово тесты настолько доступны, что авторы будут предлагать включить их в систему ОМС.
Разработки Виталия Китаева и его единомышленников значительно облегчат жизнь слепым и слабовидящим. Они изобрели интеллектуальную систему, которая поможет таким людям добраться из одного места в другое, обойти препятствия. Прибор называет нужный адрес, предупреждает о смене улиц, указывает расстояние до нужного объекта и т.д. Ожидания оправдались: люди, которые пользовались новинкой, без проблем даже в мегаполисе приехали из точки «А» в «Б». Мир словно поворачивается к человеку. Уже реализовано свыше 200 устройств.
Сейчас одна из главных задач, чтобы передовые приборы и технологии стали поскорее доступны широкому потребителю. Этому будет способствовать и демонстрация на ПМЭФ.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
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Компании , ПМЭФ-2019 , Левон Григорян
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