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Санкции США против Huawei вызвали тревогу в Белом доме 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
В администрации президента США Дональда Трампа, который решил ввести ограничения против китайской компании Huawei, стали просить об отсрочке санкций, пишут СМИ.
И.о. директора административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут направил вице-президенту США Майку Пенсу и ряду конгрессменов письмо, в котором попросил отложить вступление санкций в силу.
Воут предлагает, чтобы ограничения в отношении подрядчиков и федеральных получателей ссуд и грантов, которые уже отложены на два года, отложили еще на два, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Просьба объясняется «опасениями со стороны широкого круга заинтересованных сторон».
Указывается, что из-за санкций США может резко упасть число компаний, способных выполнять заказы и подряды правительства США, передает ТАСС.
Кроме того, ожидается ухудшение положения частных предприятий в американских регионах, где продукция Huawei особенно востребована.
Напомним, минторг США внес Huawei в черный список. После этого американские IT-компании приостановили сотрудничество с китайской компанией.
Пекин предупредил крупнейшие технологические компании, что отказ продавать в Китай технологии приведет к «ужасным последствиям»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Комментарии
Компании , Экономика , Майк Пенс , Дональд Трамп , Администрация США , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Wall Street Journal
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