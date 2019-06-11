Сечин пытается добиться миллионов долларов от «Транснефти» через Козака

Сумма требований складывается из претензий от «Белнефтехима» в $155 млн и польской Orlen в $0,45 млн В своём письме глава «Роснефти» также указал, что и сама компания пострадала. Ей пришлось сократить добычу в мае на 0,5 млн тонн из-за «одностороннего отказа» «Транснефти» принимать сырьё в систему, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Промедление с урегулированием претензий со стороны трубопроводного монополиста приведёт, по мнению Сечина, к потерям нефтяных компаний из-за снижения премии на нефть по будущим контрактам в связи с хеджированием покупателями своих рисков, потере рынков сбыта, а также к недополученным доходам бюджета от экспортных поставок.

В «Транснефти» требования Сечина назвали «попытками заработать на компенсациях». По данным издания, на самом деле о столь высоких суммах компенсаций для Белоруссии речи не идёт, но в правительстве в любом случае готовы обсуждать компенсации только после полного разрешения кризиса.

19 апреля Белоруссия заявила о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals. Компания «Белнефтехим» отметила, что поступающая к ней нефть отличается повышенным содержанием хлорорганических соединений. После этого Белоруссия и Польша приостановили транзит сырья. По делу о загрязнении трубопровода арестованы четверо, ещё троих разыскивают.

9 июня белорусский оператор магистрального нефтепровода «Дружба» выполнил ряд мероприятий по вытеснению «грязной нефти» в двух нитках от Мозыря до границы с Польшей. По данным концерна «Белнефтехим», в Россию реверсом было возвращено 450 тысяч тонн нефтепродуктов.

Проведённая работа позволила получить чистое топливо на приграничной польской перекачивающей станции «Адамово». После проверки качества чёрного золота было принято решение возобновить транзит в направлении Польши и Германии.

В июне в западном направлении планируется ежесуточная прокачка 65 тысяч тонн нефти. Следующим этапом будет вытеснение «грязной» нефти из третьей и четвёртой ниток «Дружбы». Эта работа будет завершена в начале июля и середине августа соответственно, писал News.ru.