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Стал известен самый дорогой бренд в мире 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Американский онлайн-ритейлер Amazon занял первое место в рейтинге ста самых дорогих брендов в мире — The BrandZ Global Top 100 в 2019 году, по версии британских компаний WPP и Kantar Millward Brown.
Бренд Amazon показал ощутимый рост за год — его стоимость выросла на 52%, до 315,505 миллиарда долларов. Ритейлер усовершенствовал свою экосистему, что дало возможность улучшить качество обслуживания и увеличить количество предлагаемых услуг, что повысило конкурентноспособность компании.
Apple сохранила за собой второе место в рейтинге, увеличив стоимость почти на 3% (309,527 миллиарда долларов), в то время как Google впервые за три года опустился на третью строчку. Далее в рейтинге следуют Microsoft и Visa, которая поднялась за год с 7-ого на 5-ое место.
Китайский бренд Alibaba обогнал телекоммуникационного гиганта Tencent и стал самым дорогим китайским брендом. Стоимость Tencent снизилась на 27% до 130 миллиардов долларов, что позволило компании Alibaba занять 7-ую строчку в рейтинге (стоимость бренда Alibaba выросла на 16%).
Максимально подорожавшим за год брендом стал Instagram — его стоимость увеличилась почти вдвое по сравнению с прошлым годом и составила 28,2 миллиарда долларов. По данным WPP и Kantar Millward Brown, социальная сеть насчитывает более 1 миллиарда пользователей.
Рейтинг составлен на основе данных опроса более чем 3,7 миллиона потребителей об их отношении к примерно 160 тысячам брендов.
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Компании , Amazon , Visa , Microsoft , Alibaba , Apple , Google
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