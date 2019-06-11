«Яндекс» планирует расширить совет директоров

Компания "Яндекс" планирует расширить совет директоров с восьми до 10 человек. В частности, в его состав планируется ввести назначенного в конце мая управляющего директора группы компаний Тиграна Худавердяна , говорится в сообщении, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно повестке к годовому собранию акционеров головной компании, Худавердяна предлагается избрать на три года в качестве исполнительного члена совета директоров.

Бывший генеральный директор "Яндекс. Такси" Тигран Худавердян 22 мая был назначен на должность управляющего директора группы компаний "Яндекса". По информации компании, Худавердян пришел в "Яндекс" в апреле 2006 года. За время работы в компании он руководил несколькими сервисами, включая "Яндекс. Браузер" и "Яндекс. Навигатор". В 2015 году он перешел в "Яндекс. Такси" на должность генерального директора, а в 2018 году, когда "Яндекс" и Uber объединили свои бизнесы онлайн-заказа такси в России и соседних странах, Худавердян возглавил новую компанию.