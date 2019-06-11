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«Яндекс» планирует расширить совет директоров 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Компания "Яндекс" планирует расширить совет директоров с восьми до 10 человек. В частности, в его состав планируется ввести назначенного в конце мая управляющего директора группы компаний Тиграна Худавердяна, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Согласно повестке к годовому собранию акционеров головной компании, Худавердяна предлагается избрать на три года в качестве исполнительного члена совета директоров.
Бывший генеральный директор "Яндекс. Такси" Тигран Худавердян 22 мая был назначен на должность управляющего директора группы компаний "Яндекса". По информации компании, Худавердян пришел в "Яндекс" в апреле 2006 года. За время работы в компании он руководил несколькими сервисами, включая "Яндекс. Браузер" и "Яндекс. Навигатор". В 2015 году он перешел в "Яндекс. Такси" на должность генерального директора, а в 2018 году, когда "Яндекс" и Uber объединили свои бизнесы онлайн-заказа такси в России и соседних странах, Худавердян возглавил новую компанию.
Также на должность неисполнительного члена совета директоров сроком на один год предлагается назначить технического директора компании Михаила Парахина.
На текущий момент в совет директоров компании входят восемь человек: сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож; глава Сбербанка Герман Греф; генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан; бывший глава администрации президента Александр Волошин; старший вице-президент по персоналу и член исполнительного комитета DE Master Blenders Роже Рийниа; исполнительный основатель Wellville Эстер Дайсон и профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев. Неисполнительным председателем совета директоров является президент частной инвестиционной компании Firehouse Capital Inc Джон Бойтон.
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Комментарии
Компании , Тигран Худавердян , Александр Волошин , Илья Стребулаев , Герман Греф , Эстер Дайсон , Михаил Парахин , Чарльз Райан , Аркадий Волож , Администрация Президента РФ , Сбербанк России , Яндекс
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