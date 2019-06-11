На почте появились новые «тарифные» марки

В отделениях "Почты России" стартовала продажа новых "тарифных" марок номиналом 23 рубля, равным установленному тарифу на пересылку простой письменной корреспонденции весом до 20 граммов.

Для отправки простого письма в любую точку России достаточно наклеить одну такую марку на почтовое отправление. В 2019 году тарифная марка номиналом 23 рубля выпущена тиражом 47 миллиона экземпляров и в ближайшее время будет доступна во всех регионах страны, говорится в сообщении пресс-службы почтового предприятия.