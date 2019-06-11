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На почте появились новые «тарифные» марки 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В отделениях "Почты России" стартовала продажа новых "тарифных" марок номиналом 23 рубля, равным установленному тарифу на пересылку простой письменной корреспонденции весом до 20 граммов.
Для отправки простого письма в любую точку России достаточно наклеить одну такую марку на почтовое отправление. В 2019 году тарифная марка номиналом 23 рубля выпущена тиражом 47 миллиона экземпляров и в ближайшее время будет доступна во всех регионах страны, говорится в сообщении пресс-службы почтового предприятия.
"Эта марка предваряет появление нового выпуска стандартных почтовых марок. Марки 23 рубля с эмблемой организаций федеральной почтовой связи РФ имеют современный комплекс защитных средств. Они выпущены на самоклеящейся основе, что упрощает их использование", — уточнил заместитель генерального директора "Почты России" по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.
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Компании , Ярослав Мандрон , Почта России
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