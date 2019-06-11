Меньше работать: россиянам обещали четырехдневку

В будущем россияне будут работать на один день меньше. Переход на четырехдневную рабочую неделю может состояться уже через 13 лет. Впрочем, эксперты неоднозначно относятся к этой инициативе. Не факт, что это приведет к росту производительности труда, а вот зарплаты россиянам сократят.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в перспективе переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда.

«Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — сказал глава кабмина.

В целом же, по его словам, необходимы новые подходы к понятиям «рабочий день» и «рабочее место».

В частности, более лояльное отношение к организации рабочего времени. Премьер даже привел в пример гибкие графики и удаленную работу.

«Нам нужны новые подходы к таким базовым понятиям, как «рабочий день» и «рабочее место». … гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по необходимости», — заявил Медведев.

«Два года назад я сказал, что благодаря использованию современных информационных технологий производительность труда вырастет, и через 15 лет мы будем всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю. Прошло два года, осталось 13 лет, информационные технологии внедряются, рост производительности труда очевиден.

Переход многих производств конвейерных на роботов высвободит большое количество людей», — отмечал он.

При этом, по его словам, Россия в этой ситуации окажется не в столь тяжелом состоянии, как другие страны, потому что «демографически мы испытываем недостаток трудовых ресурсов».

По мнению Сергея Швецова, в нашей стране люди, которые будут высвобождены, найдут себе работу, причем «более достойную работу, более интеллектуальную».

Как показывают опросы кадровых агентств, на данный момент российские работодатели почти не используют четырехдневную рабочую неделю.

«Сейчас четырехдневная рабочая неделя может использоваться в случае соответствующих договоренностей между сотрудником и работодателем, пояснили «Газете.Ru» в сервисе «Работа.ру».

«Но это скорее индивидуальные случаи, и говорить о целых сферах, где это распространено, пока не приходится. В технологичных компаниях чаще встречается формат удаленной работы, так как для этого есть все возможности и развита IT-инфраструктура», — прокомментировал Сергей Денисенко, глава пресс-службы «Работа.ру».

Для того, чтобы ввести четырехдневную рабочую неделю, необходимо будет пересматривать бизнес-процессы, устоявшиеся на данный момент, добавил он.

«Конечно, развитие технологий ускоряет и во многом упрощает работу людей. Но бизнес не существует сам по себе: есть клиенты, подрядчики, контрагенты и так далее. И не обязательно технологическая компания пользуется услугами только IT-сектора, это может быть и офлайн-бизнес. Поэтому для того, чтобы отдельным компаниям переходить на четыре дня работы в неделю, необходимо взвесить все риски, которые может понести бизнес, пока конкуренты работают по пять дней», — резюмировал он.

Даже с учетом роботизации, информатизации и прочих нововведений те, кто будет работать больше, смогут произвести больше продукции по более низкой цене, говорит Ярослав Кабаков , директор по стратегии компании «Финам». Это значит, что конкуренция не позволит сокращать количество рабочих дней: «не простаивать же рабочим местам — налоги и арендную плату все равно платить», добавляет эксперт.

Другие опрошенные «Газетой.Ru» эксперты также неоднозначно оценивают эту инициативу.

Большинство стран действительно заботятся о балансе между личной жизнью и работой, отмечает Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж « БКС Брокер ». Так, среди таких стран Голландия, где рабочая неделя 29 часов, Дания — 33 часа, Норвегия — 33 часа, Австралия — 34 часа.

Скорее всего, российские власти связывают введение четырехдневной рабочей недели с повышением производительности труда, объясняет аналитик «Алор» Алексей Антонов

Производительность труда должна стать в два-три раза выше, сравнимой с аналогичным показателем в Европе, и снижение продолжительности рабочей недели станет логичным продолжением этого процесса, отмечает он.

По данным ВШЭ, рост производительности труда в России в последние годы замедлялся. Так, в 2000-2007 годах ее прирост составлял в среднем 5,9%, а в 2010-2017 годах — всего 1,4%. В прошлом году рост составил 2,5%. Производительность труда в России является одним нацпроектов — «Производительность труда и поддержка занятости». Предполагается, что в базовых несырьевых отраслях экономики производительность труда должна вырасти до 5% в год к 2024 году.

Впрочем, эксперты не думают, что добиться роста производительности труда удастся с помощью перехода на четырехдневку.

Пока что сложно сделать вывод о том, как это отразится на экономике, все зависит от конкретных условий работы, возможно, производительность труда в некоторых областях даже снизится, говорит Дмитрий Лесняк , руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm.

Зато зарплату в связи с переходом на сокращенную рабочую неделю, скорее всего, сократят, считают эксперты.

«Если человек будет работать меньшее количество часов, то логично, что заработная плата, скорее всего, сократится. Но здесь также нужно учитывать специфику работодателей: если это госслужащие, то ориентироваться будут на единые нормы, установленные законодательством, если это частная компания, то все будет зависеть от характера работы и установленных размеров зарплат. Но в любом случае это не отменяет заключение трудового договора, в котором все эти условия будут обговариваться», — говорит Лесняк.

Если доходы россиян при переходе на новую форму занятости сократятся, то в результате может оказаться, что отдыхать на один выходной больше будет россиянам не по карману, резюмирует Павел Сигал , первый вице-президент «Опоры России».

Впрочем, на уровень безработицы переход на четырехдневку в России не повлияет.

Как отмечает Вячеслав Абрамов, в будущем на уровень безработицы будет влиять рост новых технологий, которые впоследствии позволят заменить рабочую силу, но не возможное сокращение рабочей недели.