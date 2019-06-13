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Госкомпании скрыли закупки на сумму 7,5 триллиона рублей 

Российская Газета + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Результаты исследования Счетной палаты показали, что система государственных и корпоративных закупок работает недостаточно эффективно.
С 2014 по 2018 годы уровень конкуренции практически не изменился. Более половины объема государственных и муниципальных закупок (по сумме) приходится на закупки у единственного поставщика, примерно 94 процента объема корпоративных закупок происходит неконкурентными способами, сообщается на официальном сайте ведомства.
При преобладании закупок у единственного поставщика, основной вопрос — объективный расчет цены контракта.
"В рамках 44-ФЗ действует только рекомендательный порядок применения методов обоснования начальной (максимальной) цены контракта/договора (НМЦК). В рамках 223-ФЗ норм, содержащих единый порядок обоснования цены договора, вообще нет. Также отсутствуют ресурсы, содержащие достоверные источники референтных цен для расчета НМЦ контракта или договора, что влечет видимые риски их завышения", — отметил аудитор Максим Рохмистров.
Многие склоняются к выводу, что 44-ФЗ излишне зарегулирован — отдельные его нормы противоречат друг другу или положениям, которые действуют в других сферах деятельности. Постоянное усложнение законодательства в сфере закупок приводит к росту издержек. 223-ФЗ также имеет нарекания. В нем не заложены нормы, способствующие повышению эффективности закупок и минимизации коррупции. В частности, не определен предельный срок оплаты товаров, работ, услуг и нет исчерпывающего перечня случаев закупки у единственного поставщика.
Еще один фактор, который негативно влияет на конкуренцию в сфере госзакупок — отсутствие прозрачности. С 31 декабря 2017 года заказчики могут не размещать в единой информационной системе в сфере закупок информацию о закупках финансовых услуг, услуг по использованию государственного и муниципального имущества. В результате, как отмечается, из публичной сферы были выведены закупки на сумму примерно в 7,5 триллиона рублей.
Единая информационная система (ЕИС) также работает с низкой эффективностью. Оказалось, что 21 процент времени своего существования она была недоступна в связи с проведением технических работ.
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Компании , Максим Рохмистров , Счетная палата
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