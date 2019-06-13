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Биг-Мак с неба. Uber начал тестировать доставку еды по воздуху 

Forbes.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Этим летом Uber начнет доставлять еду в Сан-Диего с помощью дронов, чтобы выяснить, как передавать клиентам заказы в густонаселенной городской среде, где не так просто подлететь ко входной двери.
Предполагается, что ресторан грузит заказ на дрон Uber Eats, который затем подлетает к посадочной площадке для передачи товара курьеру Uber Eats, а тот проходит последнюю милю (или несколько футов) до клиента. Кроме того, компания планирует сажать дроны на крыши автомобилей Uber Eats с нанесенным QR-кодом.
В рамках эксперимента Uber Eats сотрудничает с Uber Elevate, подразделением городских воздушных перевозок компании. Люк Фишер, руководитель полетных операций Uber Elevate, сообщил, что крайне важно установить, как доставка на дронах будет происходить в густонаселенной городской среде.
«Нам не нужно отправлять дроны напрямую к клиенту, нам достаточно их приблизить», — заявил он в среду на конференции Uber Elevate в Вашингтоне.
В прошлом месяце Uber провел несколько тестовых доставок от McDonald’s до Университета Сан-Диего, используя серийный дрон AR200. Компания разрабатывает дрон, предназначенный именно для доставки еды, и планирует продемонстрировать его уже в этом году.
Тестовая программа в Сан-Диего действует под эгидой федеральной Программы интеграции беспилотных полетов (UAS IPP). Фишер рассказал, что Uber близок к получению лицензии воздушного перевозчика от Федеральной авиационной администрации США (FAA).
Uber Eats — важный источник дохода для Uber, который продолжает ежегодно терять миллиарды по мере того, как замедляется рост ключевого бизнеса по поиску такси. В этом году Uber Eats может принести не менее $1 млрд выручки, доставив заказы на сумму $10 млрд по всему миру.
Uber Eats в рамках пилотной программы будет доставлять еду не только из McDonald’s, но и из других ресторанов-партнеров, в том числе из популярного среди местных жителей Juniper & Ivy.
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Комментарии
Компании , Люк Фишер , Администрация США
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