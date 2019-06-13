В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов

Сбербанк в соответствии с законодательством при выявлении необычных операций обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Газета "Известия" ранее в понедельник сообщила, что клиенты Сбербанка и МКБ жалуются на то, что банки стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.

"При выявлении необычных операций банк в соответствии с законодательством обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств", — сообщили в Сбербанке.

Клиенты для подтверждения источника происхождения средств могут использовать, например, договоры об оказании услуг, дарения, иные документы в зависимости от конкретной ситуации, пояснили в банке.

В Сбербанке отметили, что критерии необычных операций определяются Банком России , информация о критериях находится в публичном доступе. Пороговые суммы операций и критерии отбора, применяемые банками, не могут раскрываться в силу законодательных требований.

В соответствии с существующим "антиотмывочным" законодательством при приеме на обслуживание и в ходе обслуживания клиентов кредитные организации вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и иного имущества клиентов. При этом характер и объем предпринимаемых "антиотмывочных" мер определяются банками с учетом уровня риска совершения клиентами операций в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Банк России в апреле рекомендовал банкам не запрашивать у клиентов излишнюю информацию об их доходах в рамках "антиотмывочного" законодательства, которое следует применять с учетом степени риска возможного совершения операций по отмыванию доходов, полученных преступным путем. В ЦБ тогда указали, что некоторые банки запрашивают эту информацию, когда рисков легализации доходов, полученных преступным путем, нет.