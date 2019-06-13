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Бывшая компания Чубайса резко подорожала 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Акции компании «Интер РАО» выросли в цене более чем на 14 процентов. Как сообщает «Прайм», это связано с ожиданиями инвесторами роста дивидендов.
На 11:04 по московскому времени акции компании поднялись на 9,9 процента, ранее в четверг был зафиксирован рост на 14,2 процента, который обновил исторический максимум в 4,872 рубля.
Часть средств от продажи акций «Иркутскэнерго» (7,922 миллиарда рублей) «Интер РАО» планирует пустить на выплату дивидендов по итогам 2018 отчетного года в размере 17,919 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров.
Ранее бывший глава а РАО «ЕЭС (Единая электрическая система) России», чьим экспортным оператором является «Интер РАО», Анатолий Чубайс раскритиковал действующую в стране систему электроснабжения. По его мнению, из-за низкой стоимости электроэнергии для потребителей ресурсы расходуются не рационально. Чтобы решить эту проблему он предложил постепенно повышать тарифы.
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Комментарии
Компании , Анатолий Чубайс , Интер РАО ЕЭС , Иркутскэнерго
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