Бывшая компания Чубайса резко подорожала

Акции компании «Интер РАО» выросли в цене более чем на 14 процентов. Как сообщает «Прайм», это связано с ожиданиями инвесторами роста дивидендов.

На 11:04 по московскому времени акции компании поднялись на 9,9 процента, ранее в четверг был зафиксирован рост на 14,2 процента, который обновил исторический максимум в 4,872 рубля.

Часть средств от продажи акций «Иркутскэнерго» (7,922 миллиарда рублей) «Интер РАО» планирует пустить на выплату дивидендов по итогам 2018 отчетного года в размере 17,919 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров.