Мэрия Москвы может оказаться в зависимости от единственного поставщика

Столичная мэрия может оказаться в зависимости у монополистов при реализации проекта «Развитие диаметральных маршрутов городского железнодорожного сообщения Московского транспортного узла (МЦД)», пишет vgudok.ru.

Речь идет о поставщиках поездов для московских железных дорог — компании «Трансмашинхолдинг» (ТМХ) и ее «дочки» Тверского машиностроительного завода, который производит поезда «Ока» и «Москва» для метрополитена и поезд «Иволга» для МЦД.

По информации издания, недавно с ТМХ был заключён 7-летний контракт на производство в 2019—2025 годах 3730 пассажирских вагонов локомотивной тяги. Также компания в 2017 году выиграла три конкурсные процедуры на поставку вагонов. Кроме того, АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) заказала на сумму 10,9 млрд рублей 15 электропоездов серии ЭГ2Тв «Иволга» для московских центральных диаметров (МЦД).

Глава РЖД Олег Белозеров в письме мэру Москвы проинформировал его о проведенном сравнительном анализе эксплуатации поездов «Иволга» и «Ласточка», который показал, что в I квартале 2019 года количество отказов электропоездов ЭГ2ТВ «Иволга» возросло в 3,75 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20,7 случая на 1 млн вагоно/км), в то время как количество отказов электропоездов ЭС2Г «Ласточка» за указанный̆ период уменьшилось в 1,5 раза (1,3 случая на 1 млн вагоно/км).