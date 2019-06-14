В Петербурге сократятся проверки бизнеса

Число проверок малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге сократится вдвое. Об этом заявил врио губернатора Петерберга Александр Беглов на расширенном заседании коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС).

Беглов отметил, что бизнес чувствует снижение административного давления, как следствие — растут налоговые сборы.

По словам главы города, за последние пять лет количество налоговых проверок сократилось более чем в четыре раза, а в планах — уменьшить еще в два раза. Руководитель ФНС России Михаил Мишустин одобрил инициативу Беглова и пообещал, что «налоговая служба не будет беспокоить порядочный бизнес».

Беглов напомнил, что бюджет Санкт-Петербурга на 90% формируется за счет налоговых доходов. В настоящее время правительство города разрабатывает план увеличения притока инвестиций и создания комфортной среды для ведения бизнеса в Санкт-Петербурге.

Одним из способов увеличить доход казны города станет переезд в Северную столицу крупных федеральных компаний. По словам врио губернатора, уже согласован переезд штаб-квартир Объединённой судостроительной корпорации и Федеральной пассажирской компании.