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В Петербурге сократятся проверки бизнеса 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Число проверок малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге сократится вдвое. Об этом заявил врио губернатора Петерберга Александр Беглов на расширенном заседании коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС).
Беглов отметил, что бизнес чувствует снижение административного давления, как следствие — растут налоговые сборы.
По словам главы города, за последние пять лет количество налоговых проверок сократилось более чем в четыре раза, а в планах — уменьшить еще в два раза. Руководитель ФНС России Михаил Мишустин одобрил инициативу Беглова и пообещал, что «налоговая служба не будет беспокоить порядочный бизнес».
Беглов напомнил, что бюджет Санкт-Петербурга на 90% формируется за счет налоговых доходов. В настоящее время правительство города разрабатывает план увеличения притока инвестиций и создания комфортной среды для ведения бизнеса в Санкт-Петербурге.
Одним из способов увеличить доход казны города станет переезд в Северную столицу крупных федеральных компаний. По словам врио губернатора, уже согласован переезд штаб-квартир Объединённой судостроительной корпорации и Федеральной пассажирской компании.
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