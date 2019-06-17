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Huawei оценила убытки из-за санкций США 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Aly Song / Reuters
Выручка Huawei в ближайшие два года сократится на 30 миллиардов долларов, заявил основатель китайской телекоммуникационной компании Жэнь Чжэнфэй, передает ТАСС.
По его словам, из-за решения властей США внести компанию в черный список в ближайшие два года придется сокращать производство.
Ранее в июне корпорация Google предупредила американское правительство, что введение санкций против Huawei создает риски для национальной безопасности страны. Они связаны с тем, что Huawei может создать собственную версию программного обеспечения, что сделает операционную систему Android более уязвимой для атак хакеров.
В середине мая президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям сотрудничество с Huawei. Организацию заподозрили в связях с китайскими спецслужбами, которым якобы передавались данные о пользователях.
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Компании , Дональд Трамп , Google , ИТАР-ТАСС
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