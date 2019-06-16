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В Совбезе ответили противникам «Северного потока-2» 

Lenta.ru + ещё 3 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Проект строительства газопровода «Северный поток-2» соответствует нормам международного права, и юридических оснований для его приостановки нет. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов в интервью «Российской газете».
По его словам, противники проекта понимают это и прибегают к средствам вне правового поля. «Используют незаконные инструменты, которые не только направлены против российского трубопровода, но и угрожают международной экономике», — добавил Венедиктов.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что «Северный поток-2» подорвет энергетическую безопасность Европы, и предлагал европейским странам закупать сжиженный природный газ (СПГ) из США. 12 июня он пригрозил ввести санкции в отношении участников строительства трубопровода, инвесторами которого выступают немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская Shell.
«Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря и связать Россию и Германию. Проект планируется закончить до конца 2019 года, но возможна коррекция срока из-за позиции Дании, которая считает газопровод угрозой своей государственности.
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Комментарии1
Компании , Экономика , Александр Венедиктов , Дональд Трамп , Shell , Совет безопасности РФ , "Российская газета"
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