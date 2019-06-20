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Умер владелец банка «Уралсиб» 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя банкира Ирину Волину.
«Владимир ушел из жизни», — сказала она.
В 2018 году Коган перенес инсульт. Причины смерти не называются.
Владимир Коган родился в 1963 году в Ленинграде, окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-механик». В начале 1990-х годов создал и возглавил несколько торговых организаций, которые впоследствии стали акционерами Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга («Промстройбанк»). Коган вскоре был избран председателем наблюдательного совета банка.
В сентябре 2004 года Коган продал 75% акций «Промстройбанка» Внешторгбанку, перейдя на работу в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой).
В 2008 году перешел в Минрегионразвития РФ. В 2015 году приобрел контрольный пакет акций банка «Уралсиб».
В 2018 году Forbes оценил состояние Владимира Когана в 1,1 млрд долларов.
Комментарии110
Компании , Владимир Коган , Банк ВТБ , Уралсиб , Минстрой , Forbes
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