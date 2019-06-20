Умер владелец банка «Уралсиб»

«Владимир ушел из жизни», — сказала она.

В 2018 году Коган перенес инсульт. Причины смерти не называются.

Владимир Коган родился в 1963 году в Ленинграде, окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-механик». В начале 1990-х годов создал и возглавил несколько торговых организаций, которые впоследствии стали акционерами Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга («Промстройбанк»). Коган вскоре был избран председателем наблюдательного совета банка.

В 2008 году перешел в Минрегионразвития РФ. В 2015 году приобрел контрольный пакет акций банка «Уралсиб».

В 2018 году Forbes оценил состояние Владимира Когана в 1,1 млрд долларов.