США внесли в чёрный список пять китайских компаний

Соединённые Штаты внесли пять китайских IT-компаний в чёрный список вслед за корпорацией Huawei. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, организации, попавшие под ограничительные меры, не могут закупать американские товары и услуги, по соображениям государственной безопасности.

В чёрный список, в частности, были включены компании Higon, Sugon и Chengdu Haiguang Integrated Circuit.

20 мая компания Google частично приостановила сотрудничество с Huawei после указа американского лидера Дональда Трампа об обеспечении безопасности информационных технологий.