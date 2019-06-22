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США внесли в чёрный список пять китайских компаний 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Соединённые Штаты внесли пять китайских IT-компаний в чёрный список вслед за корпорацией Huawei. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, организации, попавшие под ограничительные меры, не могут закупать американские товары и услуги, по соображениям государственной безопасности.
В чёрный список, в частности, были включены компании Higon, Sugon и Chengdu Haiguang Integrated Circuit.
20 мая компания Google частично приостановила сотрудничество с Huawei после указа американского лидера Дональда Трампа об обеспечении безопасности информационных технологий.
Специалист по мобильным технологиям Андрей Соловьёв в беседе с Nation News оценил возможность использования операционной системы «Аврора» компании «Ростелеком» на мобильных устройствах Huawei.
RT на русском: последние новости
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Компании , Андрей Соловьев , Дональд Трамп , Ростелеком , Google
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