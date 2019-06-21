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S7 закрыла продажи билетов в Грузию 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Вторая крупнейшая российская авиакомпания S7 объявила о закрытии продаж авиабилетов в Грузию с вылетом с 8 июля.
В пресс-службе авиакомпании сообщили ТАСС, что подробная информация о порядке возврата авиабилетов появится в понедельник.
В пятницу президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают акции протеста после выступления российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте. Одного из демонстрантов задержали за изготовление коктейлей Молотова. Кроме того, СМИ писали, что в результате беспорядков в Тбилиси погиб человек.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.
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