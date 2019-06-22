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Petrobras выплатила 700 миллионов долларов по решению американского суда 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
Бразильский энергогигант Petrobras выплатил 700 миллионов долларов по решению суда США, связанного с иском американского подрядчика Vantage Drilling, сообщил Petrobras.
Ранее арбитраж признал Petrobras America и Petrobras Venezuela Investments and Services (PVIS) виновными в нарушении контрактов от 2009 года на бурение с подразделением Vantage, оштрафовав их на 622 миллиона долларов. Petrobras оспорила это решение в окружном суде Техаса, однако безуспешно.
Как уточнила бразильская компания, выплата не означает завершение процесса — Petrobras уже обжаловала и это решение.
В 2016 году бывший глава международного подразделения Petrobras Хорхе Зелада (Jorge Zelada) был приговорен к 12 годам тюрьмы после признания виновным в получении взяток при заключении контракта с Vantage Drilling.
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