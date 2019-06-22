Российские виноделы ответили на идею о запрете ввоза вин из Грузии

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович оценил появившиеся в Интернете предложения установить запрет на ввоз из Грузии вин и боржоми. По его словам, данная мера пойдёт на пользу отечественным производителям, но навредит потребителям.

Попович отметил, что российские вина ничуть не хуже грузинских и легко заместят их, если решение о запрете на ввоз будет принято. Однако смысла лишать россиян любимого напитка он не видит.

С одной стороны, мы вроде как Грузию наказываем, но с другой стороны, это вино в России продаётся, его многие любят. Пусть будет, — цитирует Поповича радиостанция «Говорит Москва».

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко , в свою очередь, заявил, что запрет на ввоз вина из Грузии следует устанавливать только в случае его несоответствия параметрам качества.

У нас нет никакой нужды сегодня с целью обеспечения безопасности наших граждан этого делать, — отметил он.

Ранее News.ru писал о том, что Россия временно приостанавливает авиасообщение с Грузией из-за массовых волнений в Тбилиси. Власти также порекомендовали турагентам и туроператорам воздержаться от продажи путёвок в эту страну.