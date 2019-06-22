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«И долги верните, пожалуйста»: Россия закрыла небо для Грузии 

Газета.Ru 4 часа назад
Небо между Россией и Грузией закрывается, кавказскому гостепреимству наступает конец. Минтранс РФ с 8 июля вводит запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ, российским перевозчикам также запрещено летать в Тбилиси и курорты страны. Власти Грузии изучают последствия решения России, а кафе в Грузии поднимают цены на еду для российских граждан.
Минтранс РФ проинформировал грузинские власти о том, что с 8 июля вводится запрет на полеты грузинских авиакомпаний на территорию России.
Формальная причина такого решения — «необходимость обеспечения достаточной безопасности и просроченная задолженность за аэронавигационную деятельность перед ФГУП „Госкорпорация по ОрВД“. В сообщении ведомства уточняется, что в настоящее время общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет $792,5 тыс. и 592,2 тыс. руб.
»Грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее», — уточняет Минтранс.
Срок временного запрета не уточняется. В министерстве отмечают, что это продлится до предоставления российской стороне программ авиабезопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines и погашения задолженности.
Согласно ранее подписанному президентом РФ Владимиром Путиным указу, с 8 июля же приостанавливаются и полеты российских перевозчиков в Грузию.
Таким образом, через две недели прямое авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращено на неопределенный срок по инициативе российской стороны.
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе ранее сообщил РИА «Новости», что власти Грузии изучат решение России о временной приостановке авиасообщения между странами с 8 июля, и постараются «получить исчерпывающую информацию об этом решении для серьезного анализа и выводов».
Грузия хочет воздержаться от «необдуманных шагов», добавил он.
Советник грузинского премьера по вопросам стратегических коммуникаций Ираклий Чиковани также высказался о том, что власти страны обязаны позаботиться о суверенитете государства страны и благополучии граждан. Он заявил журналистам, что «несмотря на эмоциональный фон» власти Грузии «не станут заложниками этой повестки дня».
«События, произошедшие в последний период, говорят о том, что радикальная политическая повестка дня, как межгосударственная, так и внутри страны, одинаково наносит урон обоим легитимным интересам — суверенитету страны и экономическому благополучию граждан», — уточнил Чиковани.
20 июня 2019 года спонтанный митинг перед зданием парламента Грузии и на проспекте Руставели под лозунгом «Россия — оккупант» перерос в столкновения с полицией. Для разгона митингующих были применены резиновые дубинки и газовые шашки. Недовольство толпы было вызвано тем фактом, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, приехавший на Межпарламентскую ассамблею православия, сел в кресло спикера парламента Грузии. По высказываниям ряда митингующих, этим он оскорбил весь грузинский народ.
Зачинщиками беспорядков называют сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Обстановка в Тбилиси обсуждалась на заседании российского Совета безопасности под председательством президента Владимира Путина 21 июня. По итогам встречи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что «спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление».
Вечером 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию на фоне беспорядков в этой стране. Запрет вступает в силу с 8 июля.
На данный момент в Грузию выполняют рейсы авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, «Победа» и Smartavia. Полеты осуществляются в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.
Сейчас «Аэрофлот» предлагает российским гражданам, имеющим на руках билеты в Грузию на даты после 8 июля, без доплат лететь в столицу Армении — Ереван или во Владикавказ.
Грузия — одно из популярных в России направлений для отдыха. Перелет в эту страну довольно короткий — в районе 2,5 часов. Людей привлекает дешевизна отдыха в Грузии, отсутствие языкового и визового барьеров. В прошлом, 2018 году, Грузию посетило 1,5 млн туристов из России.
Владельцы ресторанов, кафе, а также таксисты сейчас жалуются на то, что в самый разгар туристического сезона они лишаются потока туристов из России. Правда, как сообщает портал Грузия Online, некоторые кафе в Батуми заявили о повышении цен в меню для российских туристов на 20%.
«После последний событий хотим присоединиться к нашим коллегам в Тбилиси и повысить стоимость обслуживания для российских туристов на 20%», — заявили представители кафе.
Регулярное авиасообщение между Россией и Грузией уже прерывалось ранее — в августе 2008 года после конфликта между Грузией и Южной Осетией и обстрела грузинской стороной города Цхинвал. Оно было возобновлено только в сентябре 2014 года.
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Компании , Видео , Статьи , Сергей Гаврилов , Дмитрий Песков , Зураб Абашидзе , Михаил Саакашвили , Владимир Путин , Red Wings , АК S7 , Аэрофлот , Уральские авиалинии , Госдума , Минтранс РФ , РИА Новости
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