Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
62.95
$
63.00
71.66
71.73
Прогноз
01.07 – 08.07
$
63.60
71.50
Индексы и котировки Brent
64.84
–0.15 Золото
1419.11
+0.02 РТС
1387.06
+0.23
Динамика валют
EUR / USD
24.06
1.1397
+0.0071
11.06
1.1326
20.06
10.06

МТС поменяла цвет яйца на логотипе 

360tv.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Компания МТС объявила об обновлении бренда. Они изменили логотип, слоган и концепцию позиционирования.
«Новый слоган МТС — «Быть лучше каждый день». В визуальном стиле МТС избавится от ставшей неактуальной концепции крафта (красная полоса, стилизованная под мазок кистью), сделав акцент на более динамичные форматы, отражающие ориентацию на цифровую составляющую бизнеса компании. Центральным элементом брендинга становится красная полоса, вырастающая из типографики нового логотипа МТС», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что первая рекламная кампания с новым брендом стартует в понедельник, 24 июня.
Кроме того, изменился и знаменитый логотип с яйцом. Вместо белого на красном фоне яйцо теперь будет красным на белом. Новый логотип и слоган, как считают в МТС, отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов.
Новое позиционирование и визуальный стиль были созданы при поддержке британского агентства ASVK Consulting Ltd и российского BBDO Branding.
В прошлый раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году. Именно тогда появилось знаменитое белое яйцо.
360tv.ru: последние новости
Эксперт обозначил главные проблемы рынка такси Boeing не подписал ни одного контракта на авиасалоне в Ле‐Бурже Baring Vostok оспорит решение суда по акциям банка «Восточный»
Комментарии4
Компании , МТС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассказал, когда снимет санкции с Ирана
Тарифы системы «Платон» проиндексируют
В правительстве решили судьбу цен на топливо44
Нефть и немного войны: куда Трамп загонит баррель
С россиян будут брать больше за «Платон»43
Видео
02:12
Конфликт с Россией: в Грузии считают потери
Экономика
08:42
Коллапс системы: на Украине кончился газ
Рынки Компании
02:01
Украинцам пообещали по 3 тыс. евро от России
Экономика Статьи
01:06
Щедрая душа: мигранты получат российскую пенсию
Личный счет Экономика
00:37
Удар по Грузии: Россия ввела новый запрет
Компании
00:18
Биткоин обновил годовой рекорд
Рынки
00:37
Украине предрекли «югославский сценарий»
Экономика
00:59
России мешает кубышка
Экономика
00:55
Вопреки Польше: раскрыты планы ЕС по санкциям
Экономика
00:52
Доллар обновил минимум
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение