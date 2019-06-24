МТС поменяла цвет яйца на логотипе

Компания МТС объявила об обновлении бренда. Они изменили логотип, слоган и концепцию позиционирования.

«Новый слоган МТС — «Быть лучше каждый день». В визуальном стиле МТС избавится от ставшей неактуальной концепции крафта (красная полоса, стилизованная под мазок кистью), сделав акцент на более динамичные форматы, отражающие ориентацию на цифровую составляющую бизнеса компании. Центральным элементом брендинга становится красная полоса, вырастающая из типографики нового логотипа МТС», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что первая рекламная кампания с новым брендом стартует в понедельник, 24 июня.

Кроме того, изменился и знаменитый логотип с яйцом. Вместо белого на красном фоне яйцо теперь будет красным на белом. Новый логотип и слоган, как считают в МТС, отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов.

Новое позиционирование и визуальный стиль были созданы при поддержке британского агентства ASVK Consulting Ltd и российского BBDO Branding.

В прошлый раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году. Именно тогда появилось знаменитое белое яйцо.