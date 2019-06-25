Холодная война в разгаре: Facebook поиздевался над Apple

Противостояние между компаниями Apple и Facebook, обменивающихся колкостями, продолжается — вице-президент социальной сети Ник Клегг обвинил «яблоко» в создании «эксклюзивного общества», к которому могут присоединиться лишь избранные пользователи, заплатившие большое количество денег за продукцию Apple.

Компании Facebook и Apple уже давно находятся в состоянии холодной войны, обмениваясь колкостями в адрес друг друга, но при этом не называя ни брендов, ни конкретных имен. Впрочем, из контекста этих сообщений вполне понятно, о ком идет речь.

На днях бывший британский политик Ник Клегг, который ныне занимает пост вице-президента Facebook по глобальной политике, раскритиковал бизнес-модель Apple. По словам Клегга, модель Facebook, когда компания зависит от рекламных доходов, является более предпочтительной для пользователей, так как социальной сетью может воспользоваться любой желающий.

«Facebook бесплатен, он для всех. Некоторые другие большие техкомпании зарабатывают деньги, продавая дорогие устройства или подписки на сервисы, а иногда и то, и другое, потребителям в развитых, богатых странах. Это некий эксклюзивный клуб, рассчитанный только на платежеспособных пользователей, у которых есть средства на покупку дорогих гаджетов и сервисов», — заявил Клегг.