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Гендиректор «Магнита» покидает компанию 

Rambler News Service + ещё 15 1 час назад
Фото: ТАСС
Генеральный директор российского ритейлера «Магнит» Ольга Наумова покидает компанию из-за разного c советом директоров видения развития торговой сети, сообщили в компании.
«Ольга Наумова, в настоящий момент занимающая должность генерального директора ПАО ‘’Магнита'', приняла решение покинуть компании из-за разного с Советом директоров видения стратегии развития бизнеса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что президент «Магнита» Ян Дюннинг «возьмет на себя роль генерального директора».
Ольга Наумова возглавляла «Магнит» с мая 2018 года.
«Магнит» — второй по объему выручки российский ритейлер. По состоянию на 31 марта 2019 года компания управляла 19223 магазинами, среди которых 13909 магазинов в формате «у дома», 467 супермаркетов «Магнит семейный» и 4847 в формате дрогери. Выручка ритейлера по итогам 2018 года составила 1,237 трлн рублей.
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Компании , Ян Дюннинг , Ольга Наумова , "Магнит"
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