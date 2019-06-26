Гендиректор «Магнита» покидает компанию

«Ольга Наумова, в настоящий момент занимающая должность генерального директора ПАО ‘’Магнита'', приняла решение покинуть компании из-за разного с Советом директоров видения стратегии развития бизнеса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент «Магнита» Ян Дюннинг «возьмет на себя роль генерального директора».

Ольга Наумова возглавляла «Магнит» с мая 2018 года.

«Магнит» — второй по объему выручки российский ритейлер. По состоянию на 31 марта 2019 года компания управляла 19223 магазинами, среди которых 13909 магазинов в формате «у дома», 467 супермаркетов «Магнит семейный» и 4847 в формате дрогери. Выручка ритейлера по итогам 2018 года составила 1,237 трлн рублей.