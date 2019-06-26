«Ямал СПГ» поставил первую партию сжиженного газа в Японию

"Ямал СПГ" поставил первую танкерную партию сжиженного природного газа (СПГ) в Японию, сообщает пресс-служба "Новатэка"

"ПАО "Новатэк" сообщает, что ОАО "Ямал СПГ" отгрузило первую танкерную партию сжиженного природного газа (СПГ) в Японию в рамках долгосрочного контракта с концерном "Тоталь". В полном соответствии с графиком разгрузка танкерной партии была произведена в терминале "Тобата", — говорится в сообщении.

По словам председателя правления "Новатэка" Леонида Михельсона, Япония — значительный СПГ-рынок и одно из приоритетных направлений маркетинговой стратегии компании. Он также отметил, что дальнейшее развитие логистической цепочки с использованием Северного морского пути и перевалочного терминала на Камчатке будет способствовать расширению поставок в Японию и укреплению торговых и экономических связей между странами.

"Ямал СПГ" — российский проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая — 17,5 миллиона.

Сейчас ведется строительство четвертой линии "Ямала СПГ" по собственной технологии "Новатэка" планируемой мощностью почти на 1 миллион тонн. Строительство планируется завершить в конце 2019-го — начале 2020 года.

"Новатэк" — один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. В 2017 году компания вышла на международный рынок газа в связи с успешным запуском проекта "Ямал СПГ". Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе.