Дети миллиардера Мордашова пополнили список богатейших людей мира

Дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Блумберг.

Как следует из данных агентства, совокупное состояние двух сыновей Мордашова, занимающего четвертое место в списке самых состоятельных россиян, можно оценить в 1,67 миллиарда долларов.

Миллиардер, как выяснило агентство, на прошлой неделе передал часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG стоимостью в 890 миллионов долларов своим сыновьям — 20-летнему Кириллу и 19-летнему Никите. В феврале бизнесмен передал им 65% акций золотодобывающей компании Nordgold , стоимость которых оценивается в 780 миллионов долларов.

Состояние Мордашова, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), оценивается 19,8 миллиарда долларов, с начала года оно выросло на 2,39 миллиарда долларов.