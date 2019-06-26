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«Мегафон» запустил сервис по торговле ценными бумагами 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: РИА Новости
«Мегафон» запустил брокерский сервис в партнертсве с «БКС Брокер», сообщила пресс-служба мобильного оператора.
«Пользователи с помощью приложения Мегафон Инвестиции могут торговать ценными бумагами или валютой на биржах Москвы и Санкт-Петербурга», — сообщила пресс-служба «Мегафона».
Также в приложении можно покупать и продавать иностранную валюту по биржевому курсу, начиная с 1 доллара и 1 евро.
Сервис доступен в AppStore и Google Play. Все операции осуществляются через «БКС Брокер» и подтверждаются при помощи SMS или торгового пароля, отметили в «Мегафоне».
Активная аудитория сервиса к концу года должна составить 35 тысяч активных пользователей в месяц и более 150-200 тысяч скачиваний, уточнил представитель «Мегафона», не раскрыв, как именно будут разделяться доходы от сервиса с БКС.
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Компании , Мегафон , БКС Брокер , Google
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