Калви нашел способ вернуть отобранный банк

В Baring Vostok заявили, что в конце прошлого года компания Аветисяна обязалась не препятствовать допэмиссии, однако нарушила это обязательство. Теперь фонд американского инвестора намерен пойти в суд, считая, что «Финвижн» «в целях рейдерского захвата "Восточного" нарушила юридически обязывающее соглашение о проведении согласованной с ЦБ допэмиссии, тем самым поставив под угрозу финансовую стабильность банка».

Между тем в «Финвижн» говорят, что документ был подписан под давлением, а значит недействителен. В компании Аветисяна сообщили, что соглашение между сторонами подписывалось «в результате шантажа со стороны фонда с угрозой немедленного запуска эмиссии на следующее утро».

Ранее Арбитражный суд Амурской области, а затем и лондонский арбитражный суд признали сделку с колл-опционом законной и имеющей юридическую силу. Этот контракт дает компании Аветисяна право на покупку 9,99 процента акций «Восточного». В результате этого контроль над кредитным учреждением должен перейти к структурам Аветисяна. Baring Vostok выразил несогласие с решением суда и оспорил его.