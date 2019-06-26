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Калви нашел способ вернуть отобранный банк 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Фонд Baring Vostok, основанный американским инвестором Майклом Калви, заявил о новом аргументе в споре с компанией «Финвижн» Артема Аветисяна, ранее получившей контроль над банком «Восточный». Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
В Baring Vostok заявили, что в конце прошлого года компания Аветисяна обязалась не препятствовать допэмиссии, однако нарушила это обязательство. Теперь фонд американского инвестора намерен пойти в суд, считая, что «Финвижн» «в целях рейдерского захвата "Восточного" нарушила юридически обязывающее соглашение о проведении согласованной с ЦБ допэмиссии, тем самым поставив под угрозу финансовую стабильность банка».
Между тем в «Финвижн» говорят, что документ был подписан под давлением, а значит недействителен. В компании Аветисяна сообщили, что соглашение между сторонами подписывалось «в результате шантажа со стороны фонда с угрозой немедленного запуска эмиссии на следующее утро».
Ранее Арбитражный суд Амурской области, а затем и лондонский арбитражный суд признали сделку с колл-опционом законной и имеющей юридическую силу. Этот контракт дает компании Аветисяна право на покупку 9,99 процента акций «Восточного». В результате этого контроль над кредитным учреждением должен перейти к структурам Аветисяна. Baring Vostok выразил несогласие с решением суда и оспорил его.
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Комментарии
Компании , Григорий Березкин , Майкл Калви , Артем Аветисян , Центральный банк России
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