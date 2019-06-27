Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.01
$
63.20
71.61
71.70
Прогноз
01.07 – 08.07
$
63.60
71.50
Индексы и котировки Brent
66.66
+0.66 Золото
1407.43
+0.11 РТС
1384.52
+0.21
Динамика валют
EUR / USD
26.06
1.1360
+0.0083
13.06
1.1277
23.06
12.06

«Почта России» начнет продавать напитки и снэки в почтовых отделениях 

Sostav.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
"Почта России" намерена к концу 2019 года открыть в почтовых отделениях около 4 тысяч розничных точек с самообслуживанием, сообщает «Коммерсант». В городских отделениях к канцелярии прибавятся продукты импульсного спроса.
Точки розничной продажи будут носить название «Почтамаг» и откроются в 61 регионе России. Уже существует 236 таких точек, планируется довести их количество до 4 тысяч и изменить формат. Это будут магазины самообслуживания с канцелярией, книгами, напитками, снэками и кондитерскими изделиями.
В больших городах такой формат розничной торговли вряд ли будет окупаться из-за конкуренции с крупными ритейлерами, но для небольших населенных пунктов он вполне актуален. В Сельской рознице к этому перечню прибавятся бытовая химия, предметы первой необходимости и прочее. Ассортимент может меняться в зависимости от предпочтений граждан.
Напомним, в этом году «Магнит» планирует открыть более 2 тысяч магазинов в отделениях «Почты России». Также в апреле сеть магазинов Fix Price заявила об открытии своих точек в почтовых отделениях.
Sostav.ru: последние новости
Ольга Наумова ушла с поста гендиректора «Магнита» Два российских ресторана попали в топ-20 лучших в мире МТС проводит ребрендинг!
Комментарии3
Компании , Почта России , "Магнит" , Бэст прайс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина ввела пошлины на прокат из России
Экономику России придавило
Нацбанк Грузии оценил потери от ограничений России
Совфед отметил усилия США сорвать «Северный поток-2»
Россияне погрязли в долгах2
Видео
03:54
«Россия объявила нам экономическую войну»
Экономика
01:24
Россия стала лидером по отказу от доллара
Экономика
04:10
Палки в колеса: «Северному потоку» сорвали сроки
Экономика Статьи
00:50
В России запретят грузинское вино
Экономика
02:12
Конфликт с РФ обрушил курс грузинской валюты
Рынки Экономика
03:34
Грузия заплатит за снятие российских санкций
Экономика Статьи
03:08
Коров за ваших куриц: что Токио требует от Москвы
Экономика Статьи
02:12
Конфликт с Россией: в Грузии считают потери
Экономика
08:42
Коллапс системы: на Украине кончился газ
Рынки Компании
00:30
Украину высмеяли за Вернадского на новой купюре
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть