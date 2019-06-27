«Почта России» начнет продавать напитки и снэки в почтовых отделениях

"Почта России" намерена к концу 2019 года открыть в почтовых отделениях около 4 тысяч розничных точек с самообслуживанием, сообщает «Коммерсант». В городских отделениях к канцелярии прибавятся продукты импульсного спроса.

Точки розничной продажи будут носить название «Почтамаг» и откроются в 61 регионе России. Уже существует 236 таких точек, планируется довести их количество до 4 тысяч и изменить формат. Это будут магазины самообслуживания с канцелярией, книгами, напитками, снэками и кондитерскими изделиями.

В больших городах такой формат розничной торговли вряд ли будет окупаться из-за конкуренции с крупными ритейлерами, но для небольших населенных пунктов он вполне актуален. В Сельской рознице к этому перечню прибавятся бытовая химия, предметы первой необходимости и прочее. Ассортимент может меняться в зависимости от предпочтений граждан.