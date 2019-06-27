«МигКредит» диверсифицировал фондирование за счет размещения корпоративных облигаций почти на 450 млн рублей

МФК «МигКредит» успешно разместила дебютный выпуск биржевых облигаций серии БО-01МС на общую сумму 447 млн рублей. К ценным бумагам компании был проявлен значительный интерес со стороны частных инвесторов. Реальный спрос превысил маркетируемый объем 400 млн рублей более чем на 10%.

По итогам размещения на Московской бирже было удовлетворено более 300 заявок, которые поступили от 13 брокеров. В качестве основных инвесторов выступили физические лица.

Ставка купона установлена в размере 16% годовых, что соответствует доходности к погашению 17,23% годовых. Выплата купона будет производиться ежемесячно.

Номинальная стоимость облигаций (1000 рублей) погашается амортизационными частями: по 3,33% от номинальной стоимости в даты выплат 7-35-го купонов, 3,43% от номинальной стоимости в дату выплаты 36-го купона.

Ценные бумаги были размещены по открытой подписке в рамках 10-летней программы биржевых облигаций «МигКредит» на 5 млрд рублей, зарегистрированной 11 марта 2019 года.

По словам гендиректора МФК «МигКредит» Олега Гришина, выход на рынок корпоративного долга лежит в русле диверсификации источников фондирования для расширения бизнеса компании, который отражен в долгосрочной стратегии. «Мигкредит» привлекает средства от частных инвесторов, юридических лиц и банков. На сегодняшний день обязательства по биржевым облигациям составляют 25% от общего объема привлеченных средств.

«Для нас это было вызовом: мы вышли на совершенно новый для себя сегмент привлечения ресурсов. Это потребовало масштабной подготовительной работы, был получен рейтинг кредитоспособности от АКРА, оптимизированы управленческие процедуры. Полученные средства мы направим на развитие основного бизнеса, то есть на выдачу займов. Это позволит существенно нарастить объемы бизнеса в текущем году», — сказал топ-менеджер, отметив при этом, что с точки зрения риска и финансовой устойчивости «МигКредит» сопоставим с банковскими структурами.

В свою очередь начальник отдела рынков капитала и финансирования банка «Открытие» Денис Тулинов подчеркнул, что высокий спрос на облигации «МигКредит» свидетельствует о том, что в РФ сформировался рынок высокодоходных корпоративных обязательств и круг инвесторов, готовых с ними работать.

«Вхождение в этот пул компаний микрофинансового сектора говорит том, что рынок МФО становится все более цивилизованным и понятным для инвесторов, а сами МФО являются инфраструктурной частью российского финансового рынка», — сказал он.

По мнению Андрея Титова, заместителя руководителя управления инвестиционно-банковских услуг ИФК «Солид», инвестирование средств в МФО через облигации является достаточно разумным и выгодным ввиду высокой ликвидности инвестиций и высокой доходности.

«Инвесторы имеют аппетит к высокой доходности и риску. При этом существует необходимость внимательного анализа эмитента. В случае с облигациями «МигКредит», такой анализ проводить значительно проще в силу открытости эмитента и прозрачности его бизнеса. В целом покупка облигаций на биржевом рынке — цивилизованный способ инвестирования, принятый во всем мире», — отметил эксперт.

МФК «МигКредит» была основана в 2010 году и на текущий момент является крупнейшей МФО в России по размеру действующего кредитного портфеля. В 2018 году «МигКредит» стал компанией года в сфере микрокредитования по оценке авторитетного финансового портала Banki.ru. В феврале текущего года «МигКредит» первым среди МФО получил кредитный рейтинг от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), что стало еще одним свидетельством прозрачного и цивилизованного ведения бизнеса.

Компания реализует гибридную модель кредитования через онлайн— и оффлайн каналы: оперирует собственной сеть