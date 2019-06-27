Основатель «Рольфа» отказался возвращаться в Россию

Основатель группы компаний «Рольф» Сергей Петров прокомментировал обыски в офисах компании и возбуждение уголовного дела. Он также заявил, что не намерен возвращаться в Россию.

«Я могу предположить рейдерский захват — предложения «продай [бизнес]» поступают каждый день. Последний раз — пару дней назад. Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать. Когда действует отдел «К» и ФСБ никто не возражает, суды сразу получают одобрения», — сказал Петров «Ведомостям».

Он также уточнил, что отрицает претензии следствия, которое подозревает Петрова в денежных махинациях с использованием подложных документов.

«Но никто у нас не спросил никакие документы, была ли независимая оценка, а она у нас была. Не понимаю, зачем мешать работе центров, это 8500 человек, клиентам? Это совершенно ненужные действия. [Я] всегда ориентировал компанию на совершенно честную игру», — пояснил он.

Он уточнил, что возвращаться в Россию не намерен.

«Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую», — сказал Петров.

Ранее сообщалось, что СК начал обыски в нескольких центрах крупнейшего в России автодилерского холдинга «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге. Позже стали известно, что против основателя компании возбуждено дело о махинациях.