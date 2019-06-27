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Основатель «Рольфа» отказался возвращаться в Россию 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Основатель группы компаний «Рольф» Сергей Петров прокомментировал обыски в офисах компании и возбуждение уголовного дела. Он также заявил, что не намерен возвращаться в Россию.
«Я могу предположить рейдерский захват — предложения «продай [бизнес]» поступают каждый день. Последний раз — пару дней назад. Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать. Когда действует отдел «К» и ФСБ никто не возражает, суды сразу получают одобрения», — сказал Петров «Ведомостям».
Он также уточнил, что отрицает претензии следствия, которое подозревает Петрова в денежных махинациях с использованием подложных документов.
«Но никто у нас не спросил никакие документы, была ли независимая оценка, а она у нас была. Не понимаю, зачем мешать работе центров, это 8500 человек, клиентам? Это совершенно ненужные действия. [Я] всегда ориентировал компанию на совершенно честную игру», — пояснил он.
Петров назвал имена и других подозреваемых, среди них экс-гендиректор «Рольф» Татьяна Луковецкая и директор департамента анализа и развития бизнеса «Рольф» Анатолий Кайро.
Он уточнил, что возвращаться в Россию не намерен.
«Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую», — сказал Петров.
Ранее сообщалось, что СК начал обыски в нескольких центрах крупнейшего в России автодилерского холдинга «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге. Позже стали известно, что против основателя компании возбуждено дело о махинациях.
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Компании , Сергей Петров , Анатолий Кайро , Татьяна Луковецкая , ФСБ , Ведомости
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