Работали на армию: Huawei обвиняют в связях с властями КНР

Часть работников Huawei тесно сотрудничала с армией КНР, передает Bloomberg. Это свидетельствует о том, что связи компании с военными были теснее, чем Huawei признавала до этого, так что опасения Трампа по поводу шпионажа китайского производителя в пользу правительства Китая имеют определенные основания.

Сотрудники Huawei Technologies Co работали над минимум десятью проектами для армии Китая за последние десять лет, передает Bloomberg.

Работники компании сотрудничали с несколькими подразделениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по поводу проектов в самых разных технологических сферах — от разработок в искусственном интеллекте до радио-коммуникаций.

При этом Bloomberg ссылается на научные работы, находящиеся в открытом доступе, опубликованные в журналах или базах данных в интернете.

В самом Huawei факт совместной работы с армией отрицают.

«Насколько я знаю, у нас нет военных контрактов, так как наша компания производит телекоммуникационные системы и [информационно-технологические] решения для гражданского использования», — заявил главный юрист Huawei Сун Люпин в интервью CNBC.

«Huawei не следит за исследовательскими работами своих сотрудников, которыми они занимаются в личное время», — заявил Reuters представитель компании Джо Келли. Он также добавил, что у Huawei нет никаких партнерских программ, связанных с НОАК.

Стоит отметить, что санкции США в отношении Huawei были введены из-за опасений администрации Трампа, что китайская компания использует свое оборудование, чтобы шпионить за американскими гражданами в пользу КНР. Никаких доказательств этому предоставлено не было, и руководство Huawei продолжает опровергать эти обвинения.

Ранее глава Huawei Рен Женфей заявил о том, что его компания никогда не шпионила в пользу Китая или любой другой страны. Он также отрицает сообщения о том, что, согласно китайскому законодательству, Huawei обязан встраивать в свои устройства бэкдоры — то есть программы, которые намерены образуют дефекты алгоритма, позволяющие получить несанкционированный доступ к системе.

«Ни один закон в Китае не принуждает устанавливать обязательный бэкдор», — заявил президент Huawei.

США знает о тесных связях Рен Женфея с Коммунистической партией Китая, что вызвало еще больше подозрений насчет того, что Huawei может шпионить за американскими пользователями с помощью своих гаджетов. Тем не менее, основатель корпорации заявил о том, что он четко разделяет политику и бизнес.

«Основной принцип коммерции заключается в том, что клиент всегда находится на первом месте. Мои политические взгляды и мой бизнес необязательно должны быть связаны… Я люблю свою страну и поддерживаю Компартию, но я никогда не сделаю ничего такого, что может навредить любой другой стране», — сообщил Рен Женфей, добавив, что если он узнает о факте шпионажа, то сразу расформирует Huawei.

В феврале 2019 года заместитель председателя совета директоров Huawei Гуо Пинг заявил о том, что заявления США о шпионаже со стороны Huawei являются лицемерием, так как американские спецслужбы сами следят как за отечественными, так и зарубежными компаниями.

«Нападки на Huawei являются следствием осознания Вашингтоном того, что США отстают в сфере разработки стратегически важных технологий. Глобальная кампания против Huawei не имеет ничего общего с безопасностью, а связана с желанием Америки устранить конкурента», — сообщил Гуо Пинг.

На прошлой неделе в связях с Китаем неожиданно обвинили корпорацию Google — американский сенатор Джош Хаули заподозрил «корпорацию добра» в шпионаже.

Оказывается, во время массовых протестов в Гонконге Google-переводчик неправильно переводил одну фразу. Если в оригинале она звучала как «Я не рад тому, что Гонконг станет частью Китая», то в переводе от Google она несла в себе полностью противоположный смысл — «Я счастлив, что Гонконг станет частью Китая». Ошибку быстро поправили, но Хаули не упустил возможности обратиться к главе Google Сундару Пичаи.

«Учитывая тесные отношения Google с Пекином и финансовый стимул сохранить близость с этим авторитарным правительством, я обеспокоен тем, как Google халатно отнесся к проверке перевода, которая могли бы предотвратить ошибку в момент, когда точность сообщения была очень важна», — заявил Хаули в своем письме в адрес генерального директора компании. Известно, что Сундар Пичаи никак не отреагировал на обвинения сенатора.