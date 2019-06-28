Ритейлеры сворачивают развитие гипермаркетов

Торговые сети постепенно сворачивают развитие гипермаркетов. Ритейлеры сокращают свои площади и открывают магазины city-формата — площадью менее 5 тыс. кв. м. Такую тенденцию зафиксировал брокер торговой недвижимости в своем отчете за первое полугодие 2019-го, пишут "Известия", ссылаясь на документ. В Х5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") подтвердили: в последние годы гипермаркеты плохо себя чувствуют во всем мире. Россияне всё реже закупаются впрок и предпочитают магазины у дома. О том, что city-формат имеет хороший потенциал для развития на отечественном рынке, говорят и в сети "О’кей".

Ритейлеры тказываются от строительства гипермаркетов до 15 тыс. кв. м и предпочитают не такие крупные форматы — менее 5 тыс. кв. м. Об этом сказано в последнем отчете брокера торговой недвижимости "Магазин магазинов". Уменьшаются и площади самих гипермаркетов.

"Например, в 2017 году торговая сеть "Ашан" начала строительство магазина на 15 тыс. кв. м, в итоге в 2019-м открыла его на площади 8 тыс. кв. м", — отметили в компании.

Компания уже заявляла, что на 2020 год у нее нет планов по созданию гипермаркетов, будут открываться магазины "у дома".

Торговые точки так называемого city-формата появляются у всех игроков потребительского рынка. По словам представителя "Магазина магазинов", более компактные торговые точки легче развивать в городе. В отчете брокера сказано, что ситуация развивается в условиях продолжающегося снижения покупательской способности. Ритейлеры также ограничивают ассортимент, исключая из него нерентабельные товарные позиции. Например, сокращается линейка сопутствующих непродовольственных товаров — за последние годы их доля снизилась с 50–60% до 30–40%.

Для покупателей стали важны такие факторы, как близость торговой точки к дому, экономия времени на покупки за счет отсутствия больших очередей и компактности магазина.

Среди других факторов, спровоцировавших сложившуюся тенденцию, –— выравнивание цен в гипермаркетах и небольших торговых точках «у дома».