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Миллер выразил уверенность в полной реализации «Северного потока — 2» 

RT на русском + ещё 1 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
«Газпром» и партнёры компании в Европе уверены в успешной реализации строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил глава корпорации Алексей Миллер.
«Большая часть работ по реализации проекта уже выполнена. И вместе с нашими европейскими партнерами мы уверены, что проект будет доведен до успешного завершения», — приводит ТАСС заявление Миллера в ходе выступления на годовом собрании акционеров.
По его словам, данный проект выгоден как участникам строительства, так и потенциальным потребителям газа.
Ранее в «Газпроме» сообщили о завершении строительства 60% газопровода «Северный поток-2».
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал доклад Nord Stream 2, согласно которому завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
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Комментарии
Компании , Экономика , Алексей Миллер , Игорь Юшков , Газпром , Фонд национальной энергобезопасности , ИТАР-ТАСС
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