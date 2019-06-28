Миллер выразил уверенность в полной реализации «Северного потока — 2»

«Газпром» и партнёры компании в Европе уверены в успешной реализации строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил глава корпорации Алексей Миллер

«Большая часть работ по реализации проекта уже выполнена. И вместе с нашими европейскими партнерами мы уверены, что проект будет доведен до успешного завершения», — приводит ТАСС заявление Миллера в ходе выступления на годовом собрании акционеров.

По его словам, данный проект выгоден как участникам строительства, так и потенциальным потребителям газа.

Ранее в «Газпроме» сообщили о завершении строительства 60% газопровода «Северный поток-2».