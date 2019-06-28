«Газпром» и партнёры компании в Европе уверены в успешной реализации строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил глава корпорации Алексей Миллер.
«Большая часть работ по реализации проекта уже выполнена. И вместе с нашими европейскими партнерами мы уверены, что проект будет доведен до успешного завершения», — приводит ТАСС заявление Миллера в ходе выступления на годовом собрании акционеров.
По его словам, данный проект выгоден как участникам строительства, так и потенциальным потребителям газа.
Ранее в «Газпроме» сообщили о завершении строительства 60% газопровода «Северный поток-2».
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал доклад Nord Stream 2, согласно которому завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.