Следствие оценило все московские салоны «Рольфа» в 200 млн рублей

Акции «Рольф Эстейт», которые купила компания «Рольф» в 2014 году, стоят не 4 млрд, а 200 млн рублей, считает следствие. На балансе «Рольф Эстейт» находилась вся московская недвижимость ГК «Рольф», которая, как отмечает адвокат одного из фигурантов дела «Рольфа» Анатолия Кайро , стоит гораздо больше.

99% акций «Рольф Эстейт», покупка которых за 4 млрд рублей легла в основу уголовного дела основателя компании «Рольф» Сергея Петрова , в действительности стоят 200 млн рублей, считает следствие. Об этом на заседании Басманного суда заявил адвокат топ-менеджера «Рольфа» Анатолия Кайро, который проходит по делу Петрова одним из фигурантов, передает корреспондент Forbes из зала суда.

«Все дилерские центры «Рольфа» в Москве стоят гораздо больше», — добавил адвокат.

Согласно информации на сайте «Рольфа», Москве у него 17 дилерских центров.

Басманный суд 28 июня выбирает меру пресечения для Кайро. Следствие просит суд отправить его под домашний арест до 25 августа. Сам Кайро и его адвокаты возражают против этого, обвиняемый вину не признает.

Об уголовном деле против Петрова, Кайро и экс-главы «Рольфа» Татьяны Луковецкой стало известно 27 июня. Следствие вменяет им часть 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов», от 5 до 10 лет лишения свободы). По версии СК, в 2014 году Петров, будучи фактическим владельцем ООО «Рольф», АО «Рольф Эстейт» и кипрской Panabel Ltd., перевел средства компании «Рольф» на счета Panabel. Таким образом, по версии СК, была профинансирована сделка по продаже компании «Рольф» акций АО «Рольф Эстейт» за 4 млрд рублей с использованием подложного договора. После этого деньги ушли на зарубежные счета Петрова, считает СК. При этом следователи полагают, что «Рольф» купил акции «Рольф Эстейт» по многократно завышенной цене.

Балансовая стоимость АО «Рольф Эстейт» составляла примерно 4 млрд рублей: 4,2 млрд рублей по итогам 2013 года и столько же — по итогам 2014-го.