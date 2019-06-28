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Уход главного дизайнера обошелся Apple в миллиарды долларов 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Stephen Lam / Reuters
Акции компании Apple на бирже Nasdaq упали на 1,54 процента, а ее капитализация сократилась на 9 миллиардов долларов, пишет Forbes.
Причиной стала новость о том, что главный дизайнер Apple Джонни Айв покидает компанию. Сообщалось, что он планирует создать собственную студию дизайна LoveFrom и запустить ее в следующем году.
По словам главы компании Тима Кука, Айв является особенной фигурой в мире дизайна, и его роль в возрождении Apple нельзя переоценить.
Джони Айв пришел в Apple в 1992 году. Он известен как дизайнер iMac, алюминиевых и титановых PowerBook G4, MacBook, MacBook Pro (Unibody), iPod, iPhone, iPad.
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Компании , Рынки , Джони Айв , Apple , Forbes
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