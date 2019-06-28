ЦБ исключил миллиардера Олега Бойко из черного списка

В начале мая Центробанк счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Олега Бойко . Как оказалось, регулятор получил некорректную информацию о его бизнесе. В пятницу 28 июня ЦБ исключил Бойко из черного списка

С Олега Бойко сняты все ограничения по 281-ФЗ, который устанавливает требования к деловой репутации акционеров и руководителей финансовых организаций, говорится в сообщении холдинга Finstar, поступившем в редакцию Forbes. Finstar принадлежит Бойко. Банк России своим решением подтвердил «добросовестность действий» предпринимателя при ведении бизнеса, отметила пресс-служба компании.

Указание о том, что два предприсания, которые 6 мая были направлены в адрес Бойко, отменены, в пятницу появились на сайте Центробанка. Как утверждают в Finstar, в Банк России была предоставлена некорректная информация о делах Бойко, которая теперь исправлена. О какой именно информации идет речь — в релизе компании уточнений нет.

Банк России в мае указывал, что Бойко имеет право распоряжаться более 10% долей в двух микрофинансовых организациях — ООО МФК «4финанс» и ООО МФК «СМСфинанс». Из данных СПАРК следует, что обе компании включены в госреестр микрофинансовых организаций и обе принадлежат кипрской Piressa Holdings Limited. В документах на сайте «СМСфинанс» указано, что Бойко — единственный владелец Piressa Holdings.

ЦБ уточнял, что предписания о неудовлетворительной деловой репутации выданы Бойко в соответствии с законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (№151-ФЗ). Одно из его положений гласит, что лицо, попавшее в черный список ЦБ, не может прямо или косвенно распоряжаться более 10% акций (долей) микрофинансовой компании. По тому же закону человек, чью репутацию ЦБ признал неудовлетворительной, может опротестовать это решение в течение 30 дней, направив жалобу регулятору.

О том, что претензии Банка России к Бойко стали следствием ошибки, представитель Finstar Константин Агуреев сообщил еще 9 мая. Тогда он также не пояснял, о чем именно идет речь.

Состояние Олега Бойко Forbes оценивает в $1,2 млрд Бойко занимает 82 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России». Через семейный траст Бойко владеет холдингом Finstar. Первоначально основным активом Finstar был «Евразхолдинг», затем — игорная компания Ritzio International. Со временем Finstar стал многопрофильным инвестиционным холдингом, который включает активы в сфере финансовых технологий (доли в DFI, Spotcap, Rocket10 и других компаниях, а также 49% микрофинансовой компании 4finance через семейный траст), торговой и офисной недвижимости (компания «Финстрой»), розничной торговли (после продажи контрольного пакета сети «Рив Гош» у Finstar остались 24% ее акций).