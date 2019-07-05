Компания Михаила Прохорова запросила господдержку

Компания «Интергео», входящая в группу ОНЭКСИМ Михаила Прохорова , может получить поддержку государства для своего медно-никелевого проекта в Восточной Сибири. Она просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.

Построить инфраструктуру необходимо на Ак-Сугском и Кингашском месторождениях. Соответствующее письмо премьеру Дмитрию Медведеву написал глава совета директоров ООО «УК „Интергео“» Александр Хлопонин , сообщает «Коммерсант».

В его письме говорится, что реализация масштабного проекта потребует капитальных затрат в размере 193,2 млрд рублей, из которых 58,8 млрд рублей необходимо на строительство инфраструктуры.

По данным издания, премьер-министр поручил проработать вопрос, а в Минпромторге подтвердили планы выделить средства. По мнению экспертов, господдержка улучшит восприятие проекта инвесторами.

Ак-Сугский горно-обогатительный комбинат (ГОК) появится в Туве. Его мощность по переработке руды должна составить 24 млн т, а Кингашский ГОК — в Красноярском крае. Предполагаемая мощностью — 20 млн т.