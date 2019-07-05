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Компания Михаила Прохорова запросила господдержку 

News.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Компания «Интергео», входящая в группу ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, может получить поддержку государства для своего медно-никелевого проекта в Восточной Сибири. Она просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Построить инфраструктуру необходимо на Ак-Сугском и Кингашском месторождениях. Соответствующее письмо премьеру Дмитрию Медведеву написал глава совета директоров ООО «УК „Интергео“» Александр Хлопонин, сообщает «Коммерсант».
В его письме говорится, что реализация масштабного проекта потребует капитальных затрат в размере 193,2 млрд рублей, из которых 58,8 млрд рублей необходимо на строительство инфраструктуры.
По данным издания, премьер-министр поручил проработать вопрос, а в Минпромторге подтвердили планы выделить средства. По мнению экспертов, господдержка улучшит восприятие проекта инвесторами.
Ак-Сугский горно-обогатительный комбинат (ГОК) появится в Туве. Его мощность по переработке руды должна составить 24 млн т, а Кингашский ГОК — в Красноярском крае. Предполагаемая мощностью — 20 млн т.
Ранее News.ru сообщал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) намерен привлечь новых партнёров из Китая для вложения в этот металлургический проект «Интергео». Месторождения «Кингаш» и «Ак-Суг» обладают запасами никеля, меди и других цветных металлов. В РФПИ уточнили, что общий объём инвестиций в проект и в строительство необходимой инфраструктуры составит свыше 178 млрд рублей.
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Компании , Дмитрий Медведев , Александр Хлопонин , Михаил Прохоров , Минпромторг , Российский фонд прямых инвестиций
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