Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
06.07
$
63.5841
+0.1828
€
71.6593
+0.1173
ММВБ
05.07 15:00
$
63.6600
+0.1500
€
71.5375
+0.0300
Forex
05.07 15:00
$
63.5950
+0.0824
€
71.5245
+0.0165
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.50
$
63.52
€
71.52
€
71.69
Прогноз
08.07 – 15.07
$
62.99
€
71.51
Индексы и котировки
Brent
63.24
–0.52
Золото
1399.37
–0.86
РТС
1405.46
–0.20
Динам