Лондон «заморозил» деньги «Газпрома»

Английский суд заморозил 145 миллионов долларов Газпрома в рамках спора российской корпорации с украинским Нафтогазом . Об этом сообщает пресс-служба последнего.

Зимой 2017-2018 годов Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу 2,56 миллиарда долларов в рамках газового спора компаний. Газпром обжаловал решение, в то время как Нафтогаз запустил процесс принудительного взыскания долга.

Летом 2018-го украинская компания подала иск в Высокий суд Англии и Уэльса об аресте активов Газпрома на территории Англии и Уэльса. Иск был принят к рассмотрению, однако позже оно было приостановлено. При этом Газпром был обязан не отчуждать акции компании Nord Stream, которыми владеет, до окончания слушаний.

11 июня, как сообщила пресс-служба Нафтогаза сегодня, Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал Газпром внести 145 миллионов долларов с принадлежащей ему суммы дивидендов от Nord Stream на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда.

Кроме того, суд обязал Газпром получать согласие суда или Нафтогаза на получение новых дивидендов от Nord Stream.