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Лондон «заморозил» деньги «Газпрома» 

Рамблер + ещё 5 36 минут назад
Фото: globallookpress.com
Английский суд заморозил 145 миллионов долларов Газпрома в рамках спора российской корпорации с украинским Нафтогазом. Об этом сообщает пресс-служба последнего.
Зимой 2017-2018 годов Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу 2,56 миллиарда долларов в рамках газового спора компаний. Газпром обжаловал решение, в то время как Нафтогаз запустил процесс принудительного взыскания долга.
Летом 2018-го украинская компания подала иск в Высокий суд Англии и Уэльса об аресте активов Газпрома на территории Англии и Уэльса. Иск был принят к рассмотрению, однако позже оно было приостановлено. При этом Газпром был обязан не отчуждать акции компании Nord Stream, которыми владеет, до окончания слушаний.
11 июня, как сообщила пресс-служба Нафтогаза сегодня, Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал Газпром внести 145 миллионов долларов с принадлежащей ему суммы дивидендов от Nord Stream на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда.
Кроме того, суд обязал Газпром получать согласие суда или Нафтогаза на получение новых дивидендов от Nord Stream.
Комментарии52
Компании , Нафтогаз , Газпром
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