Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
06.07
$
63.5841
+0.1828
€
71.6593
+0.1173
ММВБ
05.07 16:00
$
63.6375
–0.0050
€
71.5500
–0.0050
Forex
05.07 16:00
$
63.6166
–0.0279
€
71.4740
–0.0900
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.50
$
63.69
€
71.52
€
71.69
Прогноз
08.07 – 15.07
$
63.35
€
71.80
Индексы и котировки
Brent
63.33
+0.11
Золото
1400.47
–0.78
РТС
1400.72
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
05.07
1.1233
–0.0060
20.06
1.1292
02.07
18.06
Завод «ИВ ЦИКЛЕН» увеличит производство малотоннажной промышленной химии при поддержке Корпорации МСП
Партнерский материал
12 минут назад
Фото: