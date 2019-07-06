IКЕА могут лишить прав на землю в Химках

Уголовное дело в отношении руководителя Химкинского земельного комитета Марии Дунюшиной передано в прокуратуру , её подозревают в мошенничестве при передаче IKEA прав на 20 га в Подмосковье.

Участком в Химках шведская компания пользуется с 1993 года по договору аренды сроком на 49 лет, выданным администрацией района, в 2011 году она выкупила 16,5 га из арендованных. С 2012 года между компанией и сельхозпредприятием «Химки-Молжаниново» возник конфликт: КХСП настаивает, что IKEA получила земли незаконно, пишет «Коммерсант».

Уголовное дело по факту передачи земли было возбуждено в 2016 году, но оба фигуранта — чиновники администрации Химок Игорь Гончаренко и Юрий Кораблин — скончались, после чего подозреваемой стала Мария Дунюшина. Адвокат коллегии адвокатов «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко допускает возможность влияния приговора, если чиновницу признают виновной, на арбитражный суд — IKEA может лишиться прав на землю.

Адвокат, представляющая интересы шведских бизнесменов, Екатерина Мухина , выразила удивление тем фактом, что у «Химки-Молжаниново» не было претензий на протяжении 18 лет. Права компании на участок были подтверждены несколькими судами различных инстанций, включая Верховный, подчеркнули в IКЕА.